В США неизвестный угнал самолет и угрожал врезаться в Walmart

В субботу утром самолет кружил над северной частью Миссисипи, вызвав панику на земле, поскольку пилот угрожал врезаться в Walmart. Через несколько часов самолет благополучно приземлился в поле, а полиция задержала пилота.

Об этом пишет АР.

Губернатор Тейт Ривз объявил в Твиттере вскоре после 10:30, что «ситуация разрешена и никто не пострадал».



Федеральное авиационное управление подтвердило, что самолет приземлился к северо-западу от Рипли, штат Миссисипи, на борту находился только пилот. Диспетчер шерифа округа Бентон Конни Стрикленд также сообщила, что самолет приземлился, и подозреваемый был взят под стражу.

Рипли находится примерно в 85 милях (137 км) к юго-востоку от Мемфиса, штат Теннесси, и примерно в 45 милях (72 км) к северо-западу от Тупело, штат Миссисипи, откуда вылетел рейс.

По данным полицейского управления Тупело, самолет начал кружить над Тупело около 5 часов утра. Офицеры эвакуировали Walmart и магазин в Тупело из-за того, что пилот угрожал намеренно врезаться в Walmart.

Самолет пролетел над Тупело более трех часов, а затем направился в более сельские районы. Люди вышли на улицу и посмотрели в небо, некоторые из них фотографировали или снимали видео на мобильные телефоны.

Власти считают, что самолет — Beechcraft King Air C90A — был украден, и работают над тем, чтобы определить, является ли пилот, который угрожал разбить самолет, сотрудником местного аэропорта, сообщили Associated Press два человека, проинформированные по этому поводу. Несколько федеральных агентств, в том числе Министерство внутренней безопасности, участвовали в расследовании и работают над установлением мотива.

Онлайн-служба отслеживания полетов показала, что самолет в течение нескольких часов блуждал в небе по петле.

Лесли Крисс, редактор журнала из Тупело, проснулась рано и следила за ситуацией по телевизору и в социальных сетях. Несколько ее друзей стояли снаружи, наблюдая за кружащим над головой самолетом.

«Я никогда не видел ничего подобного в этом городе», — сказал Крисс агентству Associated Press.



Бывший член палаты представителей штата Стив Холланд, который является распорядителем похорон в Тупело, сказал, что ему звонили семьи, обеспокоенные самолетом.

«Один позвонил и сказал: «Боже мой, нам нужно отменить похороны матери?», — сказал Холланд. «Я просто сказал им: «Нет, жизнь продолжается».

Авиационная драма развернулась, когда десятки тысяч фанатов американского футбола направлялись на север Миссисипи на субботние футбольные матчи в Университете Миссисипи в Оксфорде и Университете штата Миссисипи в Старквилле. Тупело находится между этими двумя городами.