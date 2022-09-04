В Николаевской области из-за возгорания пыли загорелся комбайн

В Николаевской области, на открытой территории Арбузинской общины 3 сентября загорелся комбайн.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасатели по прибытию на место в кратчайшие сроки потушили пожар площадью 3 кв.м. Причина пожара – возгорание пыли в результате технологических процессов комбайна.

Кроме того, в Николаеве из-за короткого замыкания электропроводки загорелась электрощитовая на территории ОО «Николаевское общество Рыбак» по улице Проектной. Спасатели ликвидировали пожар на площади 20 кв.м и не допустили его распространения. Пострадавших и травмированных нет.