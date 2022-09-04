В Луганской области россияне разворовали предприятия на металлолом, а шахты затопили, - Гайдай

Российские оккупанты уничтожили часть предприятий Луганщины, порезав их на металлолом, и затапливали шахты.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Он рассказал о ситуации с промышленностью в регионе и планами по послевоенному восстановлению области.

— Те строящиеся огромные предприятия они уже энергетически настолько затратны, что их нет целесообразности восстанавливать, тем более, что многие из них оккупанты уже порезали прямо на металлолом, - рассказал Гайдай.

Он привел пример работы Лисичанского НПЗ, работавшего на российском сырье.

— Мы понимаем, что Лисичанский НПЗ уже не будет так работать, как работал, потому что он работал от шедшей из россии трубы. Ну, если часть россии после нашей победы присоединится к Украине, Украинскую народную республику какую-то там сделает на территории россии, то, возможно, мы восстановим НПЗ, - пошутил глава Луганщины.

Он добавил, что есть перспектива открывать новые предприятия для иностранных партнеров.

Что касается шахт, то, по словам Гайдая, они, «несмотря на всю пропаганду даже еще со времен Януковича и раньше, они были дотационные».