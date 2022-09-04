В Чехии из-за аварии на аттракционе пострадали 17 человек

В Чехии по меньшей мере 17 человек пострадали в результате аварии с большой цепной каруселью в городе Гавиржов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Авария произошла в центре города. Это была более экстремальная версия цепной карусели. Конструкция с сиденьями поднималась над центральной колонной на высоту около 15 метров. По мере спуска вращение должно было закончиться, однако из-за технической неисправности этого не произошло. Полиция сообщила, что люди получили травмы, когда аттракцион опустился, но продолжал вращаться.

- Они получили травмы из-за того, что врезались в перила. Мы расследуем, что именно произошло, – сказал представитель Моравско-Силезской полиции.

Представитель экстренных служб добавил, что на место прибыло пять бригад скорой медицинской помощи. Большинство пострадавших получили травмы легкой и средней степени тяжести. Травмы двух людей тяжелые, но их жизни ничего не угрожает.