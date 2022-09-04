Во Львове неадекватный мужчина кинул в полицейских две гранаты

Во Львове патрульные задержали мужчину, бросившего в них две гранаты.

Об этом сообщил заместитель председателя Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«Вроде бы обычный вызов о неадекватном мужчине, придирающемся к прохожим. И все с первых секунд пошло, как в боевике. Однако, к сожалению, это не кино. Мужчина с признаками наркотического опьянения бросает в направлении полицейских гранату, через мгновение вторую в салон служебного автомобиля. Быстро вызвали подкрепление и задержали. Это счастье, что никто не пострадал», – отметил он.

Напомним, в Николаеве суд приговорил к 12 годам тюрьмы мужчину, который угрожал гранатой на рынке «Колос». Как известно, инцидент произошел 9 ноября 2016 года. Полицейские задерживали двоих подозреваемых в разбойном нападении, в ходе которого пострадал ребенок. Один из мужчин достал гранату и выдернул из нее чеку. Он был задержан, а один из полицейских перехватил гранату и держал предохранительную скобу до приезда взрывотехников.