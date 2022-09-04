В Казахстане третьи сутки не могут потушить масштабный пожар: 10 человек пострадало, сгорело более 100 домов, к тушению привлекаются спасатели из других регионов страны, население эвакуируют

С пятницы, 2 сентября, на севере Казахстана горят несколько лесных массивов, общей площадью более 43 тысяч гектара. К 4 сентября в Костанайской области пострадали уже 10 человек, есть погибший, сгорели как минимум 100 зданий. Трудностей также добавляют 36-градусная жара и сильный ветер.

Об этом сообщает издание «Sputnik Казахстан».

Огнем уничтожено и повреждено более сотни строений. По данным МЧС, в результате пожаров пострадали 10 человек, погиб 86-летний мужчина с инвалидностью, отказавшийся от эвакуации.

«Десять человек, в том числе ребёнок, получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести. Среди них работник лесхоза, работник акимата и три сотрудника МЧС. Четверо находятся в больнице, шестеро после оказания медпомощи отправлены домой», — рассказал в МЧС во время утреннего брифинга в воскресенье, 4 сентября.

По словам Ильина, площадь возгорания составила более 43 тысяч гектаров из 106 тысяч лесного фонда, имеется восемь активных очагов. Отмечается, что на второй день пожара - площадь возгорания увеличилась в три раза всего за несколько часов.

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К тушению пожара привлечены 703 человека, 110 единиц техники, три вертолета и пять пожарных поездов. Также для оказания помощи в тушении природных пожаров в Костанайскую область прибывают военнослужащие из других регионов страны.

В частности, более 120 десантников были переброшены из столицы военно-транспортной авиацией, а из регионального командования «Восток» направлена колонна спецтехники (25 единиц и 50 военнослужащих). Кроме того, около 10 единиц спецтехники едет в Костанайскую область из регионального командования «Астана», на помощь также летят 4 транспортно-боевых вертолета с системами пожаротушения ВВС Казахстана.

Глава области Архимед Мухамбетов добавил, что из-за пожаров эвакуированы более 1840 человек из четырех сел, из них около 200 сейчас нашли убежище в школах.

«Главная цель – сберечь жизни населения. Разместили людей в социальных объектах – школах и интернате. Люди обеспечены едой и водой. Будет создана специальная комиссия по оценке ущерба. Но сейчас важно потушить пожар. Затем займемся помощью пострадавшим и потерявшим свои дома», – сказал он.

МВД Казахстана усилило наряды полиции в районе пожаров.

«Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

Архимед Мухамбетов добавил, что страна поможет гражданам, потерявшим жилье. Потерпевшие смогут получить денежную компенсацию или получить новый дом, заверив, что их строительство реализуется за короткие сроки.

Отмечается, что премьер-министр страны Алихан Смаилов уже поручил начинать работы по строительству новых жилых домов.

Кроме того, огнем уничтожено и повреждено 108 строений. Вчера в поселке Амангарагай загорелась нефтебаза и жилые дома.

Кроме того, лесные пожары повлияли на график движения поездов: ночью 4 сентября были задержаны 11 грузовых и 6 пассажирских поездов, автомобильная трасса была перекрыта. Отмечается, что утром движение на дорогах восстановили.

Издание NUR.KZ добавило, что расследованием пожаров займутся прокуроры, а по указанным фактам начаты досудебные расследования по трем статьям Уголовного кодекса: