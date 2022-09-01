В Николаеве и области возникли четыре пожара в жилье – в одном из случаев погибла женщина

В Николаевской области 4 сентября произошло четыре пожара в жилых домах. Среди них зарегистрирован один смертельный случай.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 21:35 спасателей известили о том, что по улице Степная в селе Лукановка Кривоозерской ТГ Первомайского района загорелся жилой дом. На место выехал очередной караул 18-й ГПСЧ 5-го ГПСО. Во время проведения разведки в доме обнаружили тело погибшей женщины, 1957 года рождения. Пожарные ликвидировали пожар в 22:40 на площади 24 квадратных метров. Пожар вызвала неосторожность во время курения.

Также днем нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов со стороны граждан едва не привело к масштабному пожару в многоэтажке на улице Леваневцев в Николаеве. Очевидцы сообщили спасателям о дыме из окна в 13:36. На место прибыли отделение 2-й ГПСЧ 2-го ГПСО и успели погасить незначительное возгорание подручными средствами.

В 15:57 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре кровли летней кухни по улице Шевченко в селе Семеновка Благодатненской ТГ Первомайского района. К тушению привлекались пожарные 6-й ГПСЧ 5-го ГПСО, отделение местной пожарной охраны ПРаТ «Оберег». Совместными усилиями возгорания потушили в 17:29 на площади 30 квадратных метров. Причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

На территории садового общества на одном из дачных участков занялось хозяйственное сооружение. Спасателей известили об этом в 16:37. Пожар ликвидировали пожарные 19-й ГПСЧ 2-го ГПСО в 17:35, хозяйственное сооружение от полного уничтожения спасли. Причина пожара устанавливается.

Кроме того, уже вечером, в 22:10, на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре двухэтажного неэксплуатируемого здания в селе Ровное Черноморской ТГ Николаевского района. На место выехал очередной караул 22-й ГПСЧ 2-го ГПСО. В 23:15 горение ликвидировано на площади в 15 квадратных метров. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.