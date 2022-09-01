«Одна нацистка была, она ставила клеймо на трупах наших ребят, ее публично казнили»: Оккупант рассказал о ситуации на фронте

Российский военный в телефонном разговоре рассказал жене про ситуацию на фронте.

Об этом сообщает ГУР.

Оккупант рассказал про казнь украинки, которая публично выступала против «русского мира».

- Ну там бои идут, эти укропы х*ярят и день, и ночь. Одна нацистка было, девушка ставила клеймо на трупах наших ребят. На живых, на раненых. Короче, технику взрывала, публично снимала все. Короче, ее в*бали, е*нули ее, публично сняли смертную казнь. Тварины такой.

- Да ты что? А кто ее так? Наши что-то так? Наши ж гуманные.

- Конечно, надо. Еще там в Киеве сделали в ресторанах форму, силуэт русского солдата, типа блюдо. Ну как это сделано? Типа подают его и едят. Долб*ебы на*уй.

- Так мало того, что они сейчас начали делать колбасу какую-то, и такое название нехорошее. Что типа, про нас, из российского мяса. Какое-то еще название безобразное. И вот еще везде хвастаются, вот у нас новая колбаса, вот так называется, что против нас вот эта вся пропаганда.

Оккупант сказал, что готовит медицинские справки о том, что его «психика нарушена" и ему нужно вернуться домой.

- Я приезжаю, делаю УЗИ с этой х*йней еду в госпиталь, разговариваю с терапевтом, так и так просто еду в другую часть, ну просто на восточном еду в часть. К командиру части, разговариваю, беру отношения, приезжаю с этим отношением в часть. Говорю вот так и так и вообще у меня психика нарушена и все такое.

- Это психика нарушена у тебя и туда не возьмут. Слово "психика нарушена" вообще, наверное, не надо говорить.

- Но короче, х*ево со здоровьем и просто на*уй перевожусь. Я, конечно, переведусь тогда, когда я все подготовлю, документы переговорю. Уеду обратно. Потому что, если мы приедем, то другие тоже не сходят в отпуск. И после этого откат-поворот.

В свою очередь, жена оккупанта поделилась историей других женщин, чьи мужья или сыновья воюют против Украины.

- Хорошо. Мне так на сердце неспокойно. Сегодня вот девушка написала. Ну, я новости-то смотрю сегодня. Я так понимаю, где вы находитесь, приблизительно, что там такие, в общем-то, сейчас уже бои идут. Вот женщина написала, что сослуживцы позвонили и сказали, что сын погиб и говорят: ну вы подождите. Она: «Ну уже два человека говорят, когда мне должны сообщить-то?». Ну типа может это вообще неправда. Она говорит: «как неправда, если уже два человека позвонили, сказали, что моего сына, погиб мой». А вот сейчас другая женщина написала, что говорит все то же, говорит: «мой сын Дима погиб». Я вообще в шоке, Руслан.

Напомним, как в ранее опубликованном перехвате оккупант жаловался на плохое обеспечения новых подразделений: «Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл*ть».