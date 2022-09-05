В Кабуле террорист-смертник подорвал себя у ворот посольства россии: есть пострадавшие

Утром, в понедельник, 5 сентября, в столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя возле посольства россии. В результате теракта есть пострадавшие.

Об этом сообщает Alarabia News.

Местная полиция сообщила, что террорист-смертник взорвал взрывчатку у входа в посольство россии на улице Дар-уль-Аман в столице Афганистана. После чего нападавший был застрелен вооруженными охранниками, когда он подходил к воротам.

«Не долетев до цели, террорист-смертник был опознан и застрелен охраной российского посольства (талибами, - ред.)», — сообщил начальник полицейского участка, где произошло нападение, Мавлави Сабир.

Пропагандистское издание «РИА-Новости» сообщает, что в момент взрыва на улицу вышел российский дипломат, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

На данный момент известно, что два сотрудника посольства, секретарь и представитель службы безопасности, погибли. Ещё не менее 23 пострадали.

Отмечается, что россия — одна из немногих стран, сохранивших посольство в Кабуле после того, как талибы захватили страну более года назад. Несмотря на то, что рф официально не признает правительство талибов, они ведут переговоры с официальными лицами по соглашению о поставках бензина и других товаров.

Напомним, что ранее военная разведка предупредила о возможности повторения Россией воздушного теракта по аналогии с МН-17.