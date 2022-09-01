На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединяющую станцию с энергосистемой Украины

В понедельник, 5 сентября, в результате пожара, начавшегося из-за российских обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЕС – Ферросплавная. Это последняя линия, соединяющая узел Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины.

Об этом сообщает «Энергоатом».

В ведомстве добавили, что как следствие пожара был разгружен и отключен от сети 6-й энергоблок, который сейчас питает собственные потребности ЗАЭС.

Отмечается, что в последние три дня российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС.

«В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС – Мелитополь. Также поврежден АД 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения еще раньше», - сказано в сообщении.

Известно, что накануне четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС.