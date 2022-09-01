Самое большое постоянное озеро в испанском национальном парке превратилось в лужу

Самое большое постоянное озеро в испанском национальном парке Доньяна, одно из самых больших и важнейших водно-болотных угодий в Европе, превратилось в небольшую лужу.

Об этом говорится в публикации The Guardian.

В понедельник эксперты из Национального исследовательского совета Испании (CSIC) заявили, что озеро Санта-Олалла, расположенное на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, высохло в третий раз за 50 лет.

«Озеро Санта-Олалла, самое постоянное озеро в Доньяне и последнее, в котором еще была вода в августе, высохло. В последние дни оно превратилось в небольшую лужу в центре, где теперь нет водоплавающих птиц», - говорится в заявлении CSIC.

Водоснабжение Доньяны, чьи болота, леса и дюны простираются почти на 130 000 гектаров в андалузских провинциях Уэльва, Севилья и Кадис, резко сократилось за последние 30 лет из-за климатических изменений, сельского хозяйства, загрязнения горной промышленности и осушения болот.

Экологические группы уже давно проводят кампанию по защите этого района, где также проживает основная популяция находящихся под угрозой исчезновения иберийских черт.

Экозащитники говорят: хотя озеро Санта-Олалла дважды полностью высыхало в годы интенсивной засухи – в 1983 и 1995 годах – чрезмерная эксплуатация водоносного горизонта в Доньяне также является причиной нынешнего состояния озера.

Как известно, сильнейшая за многие десятилетия засуха в Испании повлекла за много лет первое появление из-под воды «испанского Стоунхенджа».