Землетрясение в Китае унесло жизни 65 человек, еще около 250 получили ранения

В результате сильного землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего 5 сентября на юго-западе Китая, погибли по меньшей мере 65 человек, еще сотни пострадали.

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что 37 человек погибли в историческом городе Мокси в тибетской автономной префектуре Гарце, где было разрушено много домов. Еще 28 человек погибли в соседнем уезде Шимян в окрестностях города Яань.

Кроме 65 погибших и сотен раненых, китайские власти также сообщили о по меньшей мере 16 человек, которые считаются пропавшими без вести. По сообщениям китайских СМИ, еще около 250 человек получили ранения в результате стихийного бедствия.

Спасатели также работают над спасением более 200 человек, застрявших в Хайлуогоу, популярном туристическом месте, известном своими ледниками, зелеными лесами и высокими вершинами.

В эпицентре землетрясения сильно повреждены электро- и водопроводная инфраструктура, а также телекоммуникации. Более 240 домов разрушены и свыше 13 000 получили повреждения. Из-за землетрясения в нескольких городах пропал свет, обрушились автомагистрали, повреждены семь гидроэлектростанций.

Напомним, как в июне мощное землетрясение произошло в Афганистане в результате которого погибли и пострадали cотни жителей.