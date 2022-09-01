В Одесской области практически высохли уникальные озера

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области практически высохли уникальные мелкие внутренние озера, названные в честь академика Ювеналия Зайцева.

Об этом сообщает доктор биологических наук, который является сотрудником Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев в Facebook.

Причиной высыхания озер стало то, что в этом году вода в лиманы почти не поступает извне.

«Не было и стока пресной воды по малым рекам в лиманы. К тому же, в этом году уровень воды в реке Дунай крайне низкий за последние десятилетия, поэтому вода в лиманы Джантшейский и Малый Сасык тоже оттуда не поступает и не пополняет озера», – объясняет Русев.

По его словам, сейчас «вовсе» не поступает вода и из Черного моря в Тузловские лиманы. Помимо влияния военных действий на отсутствие водообмена одной из причин Русев также назвал тот факт, что администрация области не предоставила рыбакам разрешения открыть пропасть за собственные средства.

«Одесская ОГА, а именно заместитель главы ОГА Олег Муратов и Департамент экологии ОГА Павел Буланович противозаконно блокировали выдачу разрешений местным рыбакам, которые готовы были за свой счет сделать такую важную природоохранную работу, о чем я писал раньше и открыть пропасть. Но этого не произошло», – отмечает сотрудник Национального парка.

Так озера выглядели раньше

В результате испарения воды из лиманов на фоне отсутствия водообмена привело к полному высыханию заповедных озер, где были сосредоточены уникальные птичьи «садики» галагазов (род уток), говорит Русев.