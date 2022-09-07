За прошедшие сутки в Николаевской области горели квартира, ветровая электростанция и хозяйственное здание

Во вторник, 6 сентября, на территории Николаевской области произошел пожар квартиры на восьмом этаже в Николаеве, гондолы ветряной электроустановки и сухостоя вместе с хозяйственным зданием.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в 19:15 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре квартиры на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по улице 3-й Слободской города Николаева. К месту прибыли два отделения и автолестница. Во время проведения разведки звеном газодымозащитной службы был спасен 82-летний владелец квартиры.

Медики госпитализировали пострадавшего в больницу скорой помощи с диагнозом отравления продуктами горения. В 19.23 пожар локализовали и в 19.25 ликвидировали на площади 0,5 кв. м, ее повлекло за собой неосторожное обращение с огнем во время курения владельцем квартиры.

Также спасатели ликвидировали пожар гондолы ветряной электроустановки ВЭУ 780, расположенной на открытой территории за пределами села Дмитровка Коцюбинской территориальной громады Николаевского района. Пожар в 00:15 ликвидирован на площади 30 кв. м, причина устанавливается.

Из-за неосторожного обращения с огнем горел сухостой и хозяйственная постройка по улице Костенко села Черноморка Черноморской территориальной громады Николаевского района. Пожарные ликвидировали пожар сухой травы на площади 5000 кв. м и 5 кв. м соответственно.

Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения с начала российской агрессии 3825 раз привлекалась для идентификации и изъятия взрывоопасных предметов на территории Николаева и области после обстрелов. Всего изъято 3295 боеприпасов. 6 сентября совершено 5 выездов, изъято 2 ВНП.