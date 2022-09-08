В Николаевской области произошел пожар в психоневрологическом диспансере, эвакуировали 180 пациентов

В селе Новосветловка Веселинивской территориальной общины 8 сентября спасатели ликвидировали пожар в хозяйственном блоке административного корпуса психоневрологического диспансера.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 15.00. На место направили отделение 11-й и 12-й государственных пожарно-спасательных частей. Персонал заведения до прибытия спасателей эвакуировал 181 пациент. Один из сотрудников пытался самостоятельно потушить пламя и получил незначительные ожоги. Силами пожарных удалось не допустить увеличения масштабов горения. В 16.10 пожар локализовали, в 16.25 ликвидировали на площади 30 кв.м. Причина возгорания устанавливается.

От ГСЧС на месте работали 5 единиц техники и 30 спасателей. Дополнительно для подвоза воды привлекались тракторы с бочками местных предприятий, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.