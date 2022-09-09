В Николаевской области загорелись автомобиль и котельная

В Николаевской области 8 сентября спасатели потушили пожар автомобиля ВАЗ-2106 в селе Синюхин Брид Первомайского района.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Пожар потушили пожарные местной пожарной охраны «Подгородня» на площади 1 кв. м, предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

А в городе Новая Одесса загорелось в котельной на территории частного домовладения. Спасатели ликвидировали пожар на площади 16 кв.м, спас от огня рядом расположенный жилой дом. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.