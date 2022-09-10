В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из-за полиомиелита

В Нью-Йорке и четырех близлежащих округах обнаружили полиовирус, который может вызвать паралич. Хотя подтвержден лишь один случай, он стал первым в стране за почти десять лет.

Об этом сообщает BBC.

Полиомиелит был в значительной степени ликвидирован в США благодаря прививкам, начавшимся в 1955 году. В 1979 году США объявили страной, свободной от болезни.

Но, по словам официальных лиц Нью-Йорка, уровень вакцинации в некоторых частях штата слишком низок, а образцы сточных вод в Нью-Йорке и четырех близлежащих округах дали положительный результат на полиовирус. Объявление чрезвычайного положения в пятницу направлено на повышение уровня иммунизации.

От полиомиелита не существует лекарства, но его можно предотвратить с помощью вакцины. Преимущественно поражая детей, вирус обычно вызывает мышечную слабость и паралич, а в наиболее серьезных случаях постоянную потерю трудоспособности и смерть.

Официальные лица начали проверять сточные воды в штате на наличие вируса полиомиелита после того, как невакцинированный мужчина в округе Рокленд, севернее Нью-Йорка, заразился вирусом в июле — первый зарегистрированный случай с 2013 года — и перенес паралич.

Чрезвычайный приказ, изданный в пятницу губернатором Кэти Хочул, является третьим в штате этого года в дополнение к подобным приказам, выданным в ответ на пандемию коронавируса и обезьянью оспу.

Это позволяет сотрудникам экстренной медицинской помощи, акушеркам и фармацевтам присоединиться к сети поставщиков, которые могут развертывать кампанию по вакцинации против полиомиелита.

Напомним, как на Закарпатье у девочки обнаружили полиомиелит, у нее парализовало ногу. Позже заболевание в этом регионе диагностировали у еще четырех детей.