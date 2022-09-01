Запорожская АЭС полностью остановлена – последний работающий реактор переводят в холодное состояние

В воскресенье, 11 сентября, ночью, в 03:41, энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

Об этом сообщает «Энергоатом».

Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, питая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

«Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодный останов. В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива», - говорится в сообщении.

НАЭК «Энергоатом» принимает все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного горючего.