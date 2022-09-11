Дуденко заявил, что соленая вода разрушает металлические трубы, поэтому в Николаеве участились порывы водосетей

В Николаеве участились случаи прорыва водосетей. Они возникают из-за некачественной и соленой воды из Днепро-Бугского лимана.

Об этом в эфире телеканала «МАРТ» рассказал генеральный директор МКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко.

«Соленая вода, которую мы подаем, разрушает стальные трубы. У нас уже шестая утечка за трое суток. Ремонтируем один участок, вслед за ним происходит утечка в другом», - отметил Борис Дуденко.

В Николаеве проложено 140 км стальных труб. Сейчас они подвергаются сильной коррозии. В частности, аварийными уже 40 км.

Как отметил руководитель водоканала, частые утечки воды приводят к финансовым потерям.

«За один день у нас бывает по 28 таких случаев. Вода, закачиваемая в систему, вытекает. Мы ее теряем, это затраты на электроэнергию, на оплату труда и т.д. Действующий тариф, к сожалению, не покрывает наши расходы», – добавил Дуденко.

Как сообщается в сюжете, городские власти совместно с «Николаевводоканалом» уже обратились в Кабинет министров Украины и Верховную раду с просьбой рассмотреть вопрос оказания экстренной помощи - городу нужны новые трубы.

На предприятии уверяют, что делают все необходимое, чтобы выполнять свою работу качественно и снабжать николаевцев хотя бы технической водой.

«Мы понимаем, что качество воды в кранах не отвечает требованиям. Но сейчас это единственный выход, чтобы в городе он вообще был, чтобы люди могли его брать для санитарных нужд», - отметил Борис Дуденко.

Напомним, что из-за соленой воды неизбежны и порывы систем отопления.