В Одессе из-за ливня коммунальщикам пришлось всю ночь ликвидировать возможные подтопления

В ночь с 10 на 11 августа, в Одессе был сильный ливень, поэтому в 03:00 работникам КП «Городские дороги» пришлось оперативно выехать со спецтехникой на улицы города для ликвидации возможных подтоплений.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

Бригады КП «Городские дороги» дежурили на улицах: Среднефонтанской, Балковской, Приморской, Химической, Промышленной и Академика Уильямса.

«На магистральных улицах обеспечен проезд автотранспорта. Насосные станции работают в автоматическом режиме», – говорится в сообщении.

Напомним, как 16 августа Одессу накрыл сильный дождь: улицы затоплены , движение транспорта затруднено.