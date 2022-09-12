В россии при странных обстоятельствах погиб еще один топ-менеджер

В россии, в районе острова русский, погиб директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДС) Иван Печорин.

Об этом пишет "Лига.net".

По информации российских СМИ, трагедия произошла вечером 10 сентября, в районе мыса Игнатьева. По официальной версии российских полицейских, Печорин выпал из катера на полном ходу.

Печорин принимал участие в Восточном экономическом форуме, состоявшемся во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Он занимался развитием авиационной доступности Дальнего Востока, включая поддержку пассажирских авиаперевозок, модернизацию инфраструктуры аэропортов, строительство новых взлетно-посадочных площадок. Участвовал в развитии Единой дальневосточной авиакомпании, созданной в 2021 году на базе "Авроры".

В начале февраля гендиректор корпорации Игорь Носов скончался после инсульта в возрасте 43 лет.