Специалисты «Николаевгаз» оперативно восстановили поврежденный вражескими обстрелами газопровод

Аварийная бригада АО «Николаевгаз» оперативно восстановила поврежденный газопровод, по которому ударили российские оккупанты.

Об этом сообщает АО «Николаевгаз».

«Враг нанес удар по газовым коммуникациям в одной из общин области. Из-за значительных повреждений газопровода и задвижки жители остались без газа. Несмотря на угрозу артиллерийских ударов, утром специалисты приступили к восстановительным работам и заменили поврежденную часть газопровода и задвижку. Для 2670 наших клиентов услуга восстановлена!» - говорится в сообщении.

В компании призвали своих потребителей поддержать работу компании и заплатить посильную сумму за распределение/транспортировку газа.

Напомним, ранее в селе одной из общин Николаевской области, постоянно находящейся под обстрелами оккупантов, специалисты АО «Николаевгаз» обследовали сети и нашли инженерное решение, чтобы восстановить распределение газа хотя бы частично.