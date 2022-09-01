В Запорожье масштабно горело вторичное сырье – пожар тушили несколько часов

Спасатели Запорожья потушили масштабный пожар вторсырья, который возник ночью в понедельник, 12 сентября.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Сообщение о пожаре на улице Зейской Заводского района города Запорожья поступило в Службу спасения «101» в 22:56. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на открытой территории горит фасованное в брикеты вторичное сырье (пластиковые бутылки).

За повышенным номером вызова на место происшествия прибыли 55 человек личного состава и 13 единиц техники.

«Сложность тушения заключалась в том, что в районе выезда отсутствуют водоисточники, поэтому подача воды производилась путем подвоза пожарными автоцистернами. Кроме этого из-за большого количества горючих материалов огонь быстро распространился по сырью, что повлекло за собой интенсивное выделение тепла», - говорится в сообщении.

Благодаря правильно выбранному решающему направлению пожарным удалось локализовать пожар на площади 1000 кв.м и не допустить его распространения на рядом расположенные административное и производственные здания.

В 01:29 спасатели полностью ликвидировали возгорание и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.

Стоит добавить, что пожар был виден из разных уголков города.