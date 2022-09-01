В Очакове спасатели помогли пожилой женщине, дом которой подтопило из-за ливня

В понедельник, 12 сентября, в городе Очаков Николаевского района спасатели помогли пожилой женщине откачать дождевую воду со двора.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

81-летняя владелица домовладения позвонила в Службу спасения в 11:32 и попросила о помощи из-за того, что после ливня в ее дворе собралась вода, которая подтапливает жилой дом и летнюю кухню.

Дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда с помощью мотопомпы откачал 1 тонну воды.

Напомним, в селе Подлесное Николаевского района после ливня 27 августа подтопило дома.