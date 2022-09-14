Россиянка заставила дочь сделать себе петлю, чтобы та повесилась из-за отношений с парнем из Украины

Во Владимирской области россии женщина заставляла свою дочь «повеситься» из-за того, что та встречается с украинцем.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале украинского блогера Алексея Дернева.

Россиянку не понравился выбор дочери, поэтому она вышла с ней на улицу, дала веревку и приказала делать петлю для повешения. Девушка плакала и просила прекратить издевательства, но женщина настаивала, чтобы она готовила себе средство для самоубийства.

На видео слышно как женщина кричит на дочь, и говорит научит дочь правильно уходить из жизни. Со словженщины понятно, что парень из Украины.

«Можно даже на коленях повеситься. Ты хотя бы меня спросила, нах*й, как закончить жизнь самоубийством. Я бы тебе показала, как это сделать... Украина? Зал*па! Украина. Тебя вербует п*дар конченый. Вербовка», - говорит россиянка.

Напомним, как россиянка в самолете Вена – Валенсия ударила девочку из Украины, а потом делала вид, что ничего не произошло