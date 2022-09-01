В Киеве автомобиль с Президентом Зеленским попал в ДТП

Президентский кортеж. Фото: архив Спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве.

Об этом он написал в Facebook.

«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие Главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой», - сообщил Никифоров.

По словам спикера, Президента Зеленского осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.

Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители, добавил Никифоров.