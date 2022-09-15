В Румынии сошел с рельсов поезд с украинским зерном – полиция допускает диверсию

Утром 14 сентября вблизи румынского города Муреш сошел с рельсов товарный поезд с украинским зерном.

Об этом сообщает Gospodarkamorska .

Вследствие аварии два вагона перевернулись на бок. В связи с чем из вагонов высыпалось несколько тонн зерна.

По информации местных властей, авария произошла в селе Рапа-де-Жос, через которое следовал товарный состав из 30 вагонов.

Следователи рассматривают несколько причин происшествия, в том числе нарушение тяги железной дороги и диверсию.

Напомним, 7 сентября президент россии владимир путин заявил, что только 60 тысяч тонн зерна, экспортируемого из Украины «зерновым коридором», было отправлено в развивающиеся страны, а большая часть была поставлена в страны ЕС.

Президент Владимир Зеленский ответил на заявление президента рф владимира путина относительно украинского экспорта продовольствия. Зеленский отверг ложь путина и заверил, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности.