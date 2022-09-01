В Украине зафиксировали первый случай заболевания оспой обезьян

В Украине 15 сентября лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни. Сейчас идет эпидемиологическое расследование случая. По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны. Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле.

К 2022 году оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, сейчас более половины всех зафиксированных случаев приходится на Южную и Северную Америку.

К основным симптомам оспы обезьян относятся: лихорадка, головная боль, боли в мышцах, боли в спине, увеличенные лимфатические узлы, озноб, боли в горле, заложенность носа, кашель, сыпь в виде пузырьков.

Иногда у людей сначала появляется сыпь, а затем другие симптомы. Некоторые могут иметь только сыпь. Заболевание обычно длится от двух до четырех недель. У одних людей обезьяна оспа может вызвать легкие симптомы, у других – серьезные последствия с необходимостью лечения в условиях медицинских учреждений. Обычно в группу повышенного риска тяжелого течения этого заболевания входят беременные, дети и люди с ослабленным иммунитетом, иммунодефицитом.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку. Для этого требуется прямой физический контакт с инфекционной сыпью, струпьями или биологическими жидкостями организма больного человека. Речь идет об общении на близком расстоянии, дыхании, осязаниях, поцелуях, сексе.