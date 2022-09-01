Во Львовской области в ДТП с военным автомобилем погибли четыре человека, в том числе ребенок

Во Львовской области произошло ДТП с участием военного автомобиля, в результате которой погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 сентября около 20.00 на автодороге Киев – Чоп в городе Броды.

В результате столкновения двух транспортных средств четверо пассажиров автомобиля Volkswagen, среди которых 7-летний мальчик, погибли на месте происшествия.

«Кроме того, травмированы еще четыре человека, в том числе двое детей. Полицейские вместе с сотрудниками ГБР устанавливают обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.

Водитель военного автомобиля не пострадал.