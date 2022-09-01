У п'ятницю 16 сентября, в Кривом Роге в реке Ингулец покраснела вода.

Об этом «Первый Криворожский».

Как известно, 14 сентября российская армия выпустила по Кривому Рогу 8 ракет. Позже выяснилось, что это были ракеты «Кинжал» и «Искандер», которыми оккупанты ударили по дамбе на реке Ингулец. При ударе люди не пострадали, но в реке Ингулец поднялся уровень воды до 2 метров. Но благодаоя усилиям экстренным служб, уровень воды удалось снизить.

«Промышленные предприятия предоставили для засыпки шлюзов более 50 крупных самосвалов с бутом, суглинком и щебнем. Специалисты уже засыпали шлюзы гидротехнического сооружения, по которому ударили российские оккупанты», - говорится в сообщении.

Вероятно, именн ов этом кроется причина покраснения воды.