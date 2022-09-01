В Черном море выловили дырявый спасательный плот из затонувшего флагмана российского флота «москва»

Спасательный плот на 20 человек из затонувшего российского корабля «москва» выловил в Черном море и передал украинским пограничникам экипаж морского торгового судна.

Об этом сообщает ГПСУ.

Плавсредство, которое держалось на поверхности воды только благодаря тому, что было привязано к нескольким спасательным жилетам, обнаружили в Черном море.

На плоту было сломано, повреждено коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились русские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и униформах были боевые номера.

Находку капитан судна решил передать пограничникам Измаильского отряда, боец которого из Змеиного послал крейсер «москва» по известному курсу.

«Эта находка стала очередным доказательством халатности российского военного руководства. Похоже, что плот был неисправен, и захватчики, пытавшиеся на нем спастись, предпринимали отчаянные шаги. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть. Стоит напомнить, что в то время, когда крейсер «москва» демонстрировал негативное всплытие, на море был шторм. Захватчиков, вероятно, тоже не мотивировала и надпись на дырявом плоту: «Никакой паники! Забор сохраняет плавучесть в любых условиях и дает вам надежную защиту». Это еще одно красноречивое свидетельство, что нельзя верить тому, что провозглашает российское военное командование», - говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта стало известно, что ВМС Украины ракетами "Нептун" поразили российский крейсер "Москва". На следующий день советник председателя ОП Алексей Арестович подтвердил, что корабль утонул. В результате суммарный залп крылатых ракет кораблей черноморского флота РФ снизился с 72 до 56.

Также ранее сообщалось, что в россии отказываются признавать погибшими 27 членов экипажа затонувшего крейсера "Москва". Официально в россии признали гибель пяти членов экипажа.