В Китае за 20 минут сгорел 200-метровый небоскреб

В пятницу, 16 августа, высотное офисное здание China-telecom в центре города Чанша, столицы южной провинции Китая Хунань охватил сильный пожар.

Об этом сообщает Reuters.

Десятки этажей более чем 200-метрового здания China Telecom горели с большой силой, поднимая в небо густой дым. Через 20 минут небоскреб полностью сгорел.

СМИ сообщают, что там хранилось 35 тонн топлива для серверов.

Издание Bangkok Post цитирует пресс-службу компании China Telecom, которая заявила о ликвидации пожара и отсутствии данных о погибших.