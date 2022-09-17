За прошедшие сутки в Очакове горели квартира и скутер

В течение пятницы, 16 сентября, в городе Очаков произошло два пожара, не связанных с боевыми действиями.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 08:36 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о том, что из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов возникло возгорание в двухкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Строителей. Силами дежурного караула удалось быстро обуздать огонь и в 08:47 потушить его на небольшой площади.

Уже вечером, в 21:21, спасателям сообщили, что по улице Потемкина во дворе рядом с пятиэтажной загорелся скутер Yiben. На место выехал дежурный караул. В 21:30 пожар удалось ликвидировать на площади 1 кв. Причина устанавливается.