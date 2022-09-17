Уровень воды в реке Ингулец снизился и не превышает критических отметок

Уровень воды в реке Ингулец не превышает критических отметок, подтопление домов ликвидировано.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Карачуновской дамбе близ Кривого Рога, в результате чего уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2 метра.

По словам Тимошенко, по состоянию на 17 сентября на всех участках уровень воды не превышает критических отметок, падение уровня воды наблюдается по всей территории.

«Подтопление домов, о которых писал ранее, – ликвидировано. Продолжаются ремонтные работы с дамбой, но это уже не влияет на безопасность людей. Скоро завершим работы и с ней. Благодарю все Службы за оперативную работу и неравнодушие. Вместе – мы сила!» – написал заместитель председателя Офиса Президента.

Напомним, в Кривом Роге в реке Ингулец покраснела вода.