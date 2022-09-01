Ущерб, нанесенный Кинбурнскому полуострову от действий оккупантов, оценивают в 5,7 миллиарда гривен

Государственная экоинспекция Юго-Западного округа подсчитала, что из-за действий российских оккупантов Кинбурнскому полуострову нанесен ущерб на 5,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ДЭИ.

Как известно, Кинбурнский полуостров в настоящее время - это временно оккупированная территория или серая зона. Уникальная территория периодически испытывает негативное влияние вследствие пожаров, вызванных военной агрессией.

«Общая площадь, пройденная огнем на 03 июля 2022 года, на Кинбурнском полуострове на земельных участках Национального природного парка «Белобережье Святослава» и регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса» составляет 2109 гектаров», - говорится в сообщении.

ДЭИ Юго-Западного округа произведен расчет размера ущерба, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций во время действия военного положения, а именно на земельных участках Национального природного парка «Болобереж» парка «Кинбурнская коса» за период с 15.03.2022 по 03.07.2022.

Общий размер ущерба составляет: 5 703 548 768,09 гривен.

Ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов на Кинбурнской косе сгорело до 11 тысяч гектаров леса.