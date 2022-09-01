В Париже арестовали скалолаза, который в свой 60-й день рождения забрался на небоскреб

Скалолаз Ален Робер, известный как французский «человек-паук», отметил свое 60-летие, поднявшись на 48-этажный небоскреб без защитного снаряжения.

Об этом сообщает «Бабель».

Ален Робер поднялся на Tour TotalEnergies в деловом районе Дефанс в Париже.

- Я хочу сообщить людям, что 60 лет – это ничто. Вы все еще можете заниматься спортом, быть активными, делать невероятные вещи, – сказал он журналистам.

Мужчине понадобился один час, чтобы покорить небоскреб. После того, как скалолаз достиг вершины, его арестовали.

– Несколько лет назад я пообещал себе, что когда мне исполнится 60, я снова поднимусь на эту башню, потому что 60 символизирует пенсионный возраст во Франции, и я считал, что это приятно, – сказал Ален Робер.

Он добавил, что целью восхождения также было повышение осведомленности людей о глобальном потеплении.