Во Львовской области спасатели два километра несли до автомобиля туриста, который упал с подъемника в горах

На Львовщине спасли 22-летнего туриста, получившего травмы после падения с подъемника.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС во Львовской области.

Инцидент произошел в селе Волосянка Стрыйского района на базе гостинично-туристического комплекса. Турист упал с кресельного подъемника с высоты около 15 метров.

На месте происшествия спасатели наложили пострадавшему фиксирующие шины на левую руку и правую ногу и на носилках транспортировали травмированного около 2 км к специальному аварийно-спасательному автомобилю. Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали медики.