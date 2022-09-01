В Сумской области из-за непогоды повреждены десятки домов, людей доставали из-под завалов

В Сумской области, в городе Бурынь из-за непогоды около 20 частных домов остались без крыши.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Есть сильно разрушенные дома. Повреждена АЗС и ряд нежилых помещений в общине. Спасатели извлекают людей из-под завалов», - рассказал он.

На данный момент у 4 человек легкие телесные повреждения, одна женщина госпитализирована в больницу Конотопа. Также травмирован полугодовалый ребенок, он находится в больнице.

На месте работают аварийные бригады энергетиков. Продолжается работа по эвакуации людей из пострадавших домов. Сами же строения накрывают шифером и пленкой из материальных резервов.