На Сумщине продолжают ликвидацию последствий непогоды

В Сумской области утром 19 сентября продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Об этом сообщил начальник ОВА Дмитрий Живицкий.

Как известно, из-за непогоды в городе Бурынь пострадали десятки домов, также погиб один человек и восемь человек травмированы, четверо из них госпитализированы.

В городе Бурынь работы непрерывно проводились всю ночь и по состоянию на 7:00 19 сентября удалось очистить от остатков деревьев около 10 километров автодорог, убрано из проезжих частей 34 ствола деревьев.

В городе развернуто два пункта обогрева. На месте происшествия установлено семь генераторов для обеспечения электропитания.

Сотрудниками ГСЧС к месту происшествия доставлено 5 тысяч квадратных метров укрывного материала для временного восстановления кровель 79 поврежденных домов.

Всего на месте происшествия работают 15 единиц техники и 66 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также техника и работники коммунальных экстренных служб.