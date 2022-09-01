В Пуэрто-Рико пронесся мощный ураган – вся страна осталось обесточенной

В воскресенье ураган «Фиона» оставил без электроэнергии Пуэрто-Рико, повлек катастрофические наводнения и оползни на острове, а затем распространился в сторону Доминиканской Республики.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что нынешний ураган, который обрушился на Пуэрто-Рико через пять лет после того, как ураган «Мария» опустошил остров, срывал асфальт с дорог, снес большой автомобильный мост, затопил автомобили и повлек такое количество осадков, что уровень воды в некоторых реках поднялся на 6 метров всего за несколько часов.

«Это была катастрофа», - заявил губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси на пресс-конференции в столице Сан-Хуане.

The entire island of Puerto Rico was without power as Hurricane Fiona made landfall and threatened to cause 'catastrophic flooding' and landslides https://t.co/mPlmuME5Ne pic.twitter.com/BRR7NfDGCt — Reuters (@Reuters) September 19, 2022

Вследствие урагана электроснабжение на острове с населением 3,3 миллиона человек отключилось полностью, сообщили в LUMA Energy, операторе сети острова.

Официальный представитель LUMA Energy Абнер Гомес заявил, что вся электрическая система была отключена, чтобы защитить её инфраструктуру. В некоторых местах электроснабжение восстанавливают, при этом приоритет предоставляется больницам и другим критически важным общественным службам, отметил он.

WATCH: Bridge washed away as hurricane Fiona makes landfall in Puerto Rico pic.twitter.com/1GALY42xqk — BNO News (@BNONews) September 18, 2022

Проливные дожди и оползни также прогнозируются в Доминиканской Республике, поскольку шторм продвигается на северо-запад, а острова Теркс и Кайкос, вероятно, столкнутся с последствиями тропического шторма во вторник, сообщает NHC.

К вечеру недели гуманитарные агентства в Доминиканской Республике начали эвакуацию жителей из зон высокого риска на востоке страны. Президент страны Луис Абинадер отложил поездку в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН, а начало доминиканского учебного года перенесли на среду с понедельника.

В настоящее время сообщалось об одной смерти, связанной с «Фионой», на французском карибском острове Гваделупа. Власти сообщили, что выявили погибшего мужчину в субботу после того, как его дом снесло наводнение. Франция признала Гваделупу зоной стихийного бедствия.

Напомним, в Японии ожидают сильный тайфун - около 2 миллионов жителей просят срочно эвакуироваться.