В Одессе пьяный водитель автокрана протаранил маршрутку – пострадали люди

В Одессе утром 19 сентября автокран протаранил маршрутное такси №146.

Об этом сообщает «Суспільне».

Водитель маршрутки сообщил корреспонденту, что в результате этого ДТП на улице Добровольского травмировался ребенок. В полиции пока не комментируют обстоятельства аварии и количество травмированных.

Водитель грузового крана имеет внешние признаки алкогольного опьянения.

Местные Телеграм-каналы сообщают, что в результате аварии пострадали как минимум шесть человек. На видео с места происшествия видно, что они сидят на обочине.