В Украине за неделю на 50% выросла заболеваемость COVID-19

В Украине увеличивается заболеваемость COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет «Интерфакс-Украина».

За прошедшую неделю было выявлено почти 37 тысяч случаев заболевания COVID-19 – на 50% больше, чем неделей ранее (около 24 тысяч).

– Мы фиксируем рост заболеваемости с конца июля. Если еще в середине июля фиксировалось лишь 1,5 тысяч случаев в неделю, то в середине сентября – почти 37 тысяч в неделю, - сказал он.

В то же время Кузин отметил увеличение объемов диагностики: за прошедшую неделю было сделано 139 тысяч тестов, неделей ранее - 94 тысячи.

Также он сообщил о росте количества госпитализаций пациентов с COVID-19. Так, за прошедшую неделю в больницы попали почти 6300 человек, перед этим – 4734 человека.