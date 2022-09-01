В Киеве «легковушка» врезалась в автобус с пассажирами, 23 человека госпитализировали

В понедельник, 19 сентября, в Соломенском районе украинской столицы произошло масштабное ДТП с участием общественного транспорта и легкового автомобиля.
Об этом сообщает полиция Киева.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в двигавшееся впереди автобус. В результате столкновения водитель автобуса не справился с управлением и наехал на электроопору наружного освещения.
В результате происшествия пострадали 23 пассажира автобуса, в том числе трое детей, которых с разными травмами доставили в больницы. 28-летний водитель легкового автомобиля задержан.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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