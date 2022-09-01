В Николаевской области разыскивают пропавшего без вести переселенца

В Николаевской области полиция разыскивает пропавшего без вести 70-летнего Олега Орловского.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В полицию обратилась жительница Донецкой области, семья которой несколько месяцев проживает в одном из сел района, и сообщила о том, что в конце августа из дома ушел ее отец – Олег Имертович Орловский. О его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светлые. Был одет в спортивные брюки темно-синего цвета с полосами по бокам, белую рубашку с коричневыми полосами с коротким рукавом, черные кроссовки с белыми полосками и серую кепку.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Первомайский районный отдел полиции по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29, или по телефонам (068) 314-29-49, (093) 631-84-50, (066) 328-78-00, 102.