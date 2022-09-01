В Украине обнаружили второй случай обезьяньей оспы

В Украине 19 сентября зарегистрирован второй случай оспы обезьян.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В настоящее время пациент госпитализирован со следующими симптомами: повышенная температура, сыпь на лице, в полости рта, на руках. По словам пациента, сыпь появилась еще в конце августа. Вместе с тем обращение в больницу состоялось несколько дней назад.

«Именно поэтому призываем всех, кто имеет похожие на оспу обезьян симптомы, сразу обращаться за медицинской помощью и самоизолироваться. Это важно, чтобы не подвергать других людей опасности», - говорится в сообщении.

Первый случай заболевания был зарегистрирован 15 сентября. Между собой указанные случаи, по предварительным данным, не связаны.

В июле в Украину в рамках гуманитарной помощи были доставлены ПЦР-тесты для проведения не менее 5 тысяч исследований для диагностики оспы обезьян. Тогда же они были распределены в регионы. Сейчас в Украине есть возможность обнаруживать обезьянью оспу в каждом регионе.

Во время лечения оспы обезьян украинские медики используют утвержденные рекомендации ВОЗ и международные протоколы диагностики и выявления заболевания. Учитывая, что специфическое лекарство пока недоступно для широкой общественности, речь идет в первую очередь о симптоматическом лечении.