На Николаевщине из-за неосторожного курения возник пожар в доме – пострадал мужчина

За сутки 19 сентября спасатели Николаевщины потушили два пожара, не связанных с боевыми действиями. В одном из них пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаевской области.

19 сентября в 23:06 на пункт связи 12-й государственной пожарно-спасательной части 4-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме по переулку Ковальчука в поселке Прибужаны Вознесенского района. По прибытию к месту стало известно, что горение возникло по причине неосторожности при курении.

Находившийся в доме мужчина 2001 года рождения получил ожоги левого плеча и надышался продуктами горения. Его вывели на свежий воздух и передали медикам. Врачи осмотрели потерпевшего, оказали первую помощь, от госпитализации тот отказался.

Пожар площадью два квадратных метра пожарных ликвидировали в 23:18.

Еще один жилой дом горел по улице Садовой в селе Петровка Первая Новомарьевской ТГ Вознесенского района. В Службу спасения сообщение поступило в 23:24. К месту вызова направлен очередной караул 10-й ГПСЧ 4-го ГПСО.

Пожарные в 03:25 ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров. Причина его возникновения устанавливается.

Пострадавших нет.