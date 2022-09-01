В Карпатах спасатели нашли двух туристов из Киева, которые «застряли» в заснеженных горах

В понедельник, 19 сентября, турист из Киева вместе с девушкой обратились к спасателям из-за сильной непогоды, которая застала в горах.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

22-летний парень с девушкой не могли самостоятельно продолжить движение в горах и нуждались в помощи спасателей, в связи со сложными погодными условиями: сильным ветром, ограниченной видимостью и низкой температурой.

Для оказания помощи туристам сразу было привлечено поисково-спасательное отделение Явирник и сообщено Оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Закарпатской области для привлечения Раховских горных спасателей для оказания помощи по проведению поисково-спасательных работ.

Спасатели нашли пострадавших и после проведения мероприятий по обогреву сопровождали к озеру Бребенескул Закарпатской области, где встретились с закарпатскими спасателями и совместно с пострадавшими на снегоболотоходе «БОГУН» продолжили следование встрече автомобиля скорой медицинской помощи.

В селе Богдан, Закарпатской области спасатели передали пострадавшим медикам. От дальнейшей госпитализации туристы отказались.

Напомним, как во Львовской области спасатели два километра несли до автомобиля туриста, который упал с подъемника в горах.