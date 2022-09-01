В центре Николаева столкнулись два БРДМ, пострадавших госпитализировали

Утром во вторник, 20 сентября, на Центральном проспекте в Николаеве столкнулись две бронированные разведывательно-дозорные машины.

Об этом сообщает «Новости-N».

Боевые машины ехали по проспекту, сразу за перекрестком с улици 3-й Слободской по неизвестной причине один БРДМ въехал сзади во второй. В результате ДТП пострадали 7 человек, 6 травмированных на автомобилях скорой помощи доставили в больницу, еще одному оказали помощь на месте.

В результате аварии движение транспорта по проспекту на некоторое время было перекрыто.

Напомним, как на Николаевщине произошло смертельное ДТП с участием тягача, фургона и легковушки.