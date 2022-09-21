В Николаеве в Южном Буге нашли тело мужчины, который ушел на рыбалку и пропал

Во вторник, 20 сентября, водолазы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области извлекли из акватории реки Южный Буг тело 66-летнего погибшего мужчины, который накануне ушел на рыбалку и не вернулся.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Информация о его пропаже поступила 19 сентября в 09:35. Заявительница сообщила, что накануне ее муж пошел на рыбалку к реке в микрорайоне Матвеевка и перестал выходить на связь.

После двухдневных поисков, к которым привлекались пожарно-спасательное отделение и водолазно-спасательное отделение, тело погибшего мужчины обнаружил местный рыбак на расстоянии около 15 метров от берега.

Спасатели изъяли тело из водной акватории и передали правоохранителям.