Экологии Харьковщины российские оккупанты нанесли ущерба почти на 80 миллиардов гривен

Деоккупированную часть Харьковской области начали исследовать профильные специалисты и предварительно подсчитали ущерб окружающей среде почти на 80 миллиардов гривен.

«Во время поездки были осмотрены объекты, наиболее пострадавшие от вооруженной агрессии россии. Так, в результате проведенных мероприятий определены первоочередные направления работы по фиксированию, документированию и расчету ущерба, нанесенного окружающей среде захватчиками», - говорится в заявлении.

По словам экоинспекции, специалисты совершили выезд на освобожденные территории Харьковской области, а именно Чугуевский и Изюмский районы. В настоящее время государственными инспекторами уже произведен расчет ущерба, причиненного войной окружающей среде Харьковщине, на общую сумму более 78,5 миллиарда гривен.